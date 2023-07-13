Центр непрерывного образования Великолукской сельхозакадемии: обучение для школьников и специалистов

12:50, 13 июля 2023, ПАИ

Центр непрерывного образования Великолукской государственной сельскохозяйственной академии осуществляет программы обучения для школьников и уже действующих специалистов. Об этом ПАИ сообщила заведующая центра Нина Полторакова.

Так, одним из направлений работы центра является организация подготовительных курсов для учеников городских школ. «У нас есть категории ребят, которые готовятся к ЕГЭ. Школьники в течение года проходят платные курсы по нашим профильным предметам, например, по русскому, биологии, математике и обществознанию. То есть это те предметы, которые нужны для поступления к нам», – уточнила Нина Полторакова.

Помимо этого, специалисты центра проводят подготовительные курсы для тех, кто собирается поступать в образовательное учреждение по вступительным испытаниям. Также школьники имеют возможность пройти бесплатную летнюю школу на базе академии.

Ещё одним направлением работы центра является обучение уже действующих специалистов предприятий. «К нам могут прийти те специалисты, которые имеют среднее профессиональное образование и хотели бы получить высшее, или те, кто не имеют среднего профессионального образования и работают на предприятиях», – рассказала заведующая центром.

По её словам, сельское хозяйство в настоящее время быстро развивается. На базе академии можно получить дополнительное профессиональное образование по профессиональной переподготовке, а также пройти повышение квалификации на платной основе. Такие программы реализуются в течение всего года.

«А тот, кто работает в сельском хозяйстве и не имеет профильного образования, может получить у нас высшее образование на бюджетной основе. Это, например, ветеринария, агроинженерия. У нас достаточно широкий спектр. Это те специалисты, которые на сегодняшний день достаточно востребованы», – подчеркнула Нина Полторакова.

Центр непрерывно сотрудничает с действующими предприятиями Великих Лук, близлежащих районов, а также с Тверской областью. Сотрудники учреждения проводят консультации для действующих специалистов и рассказывают про программы обучения. «Некоторые направления мы разрабатываем совместно с работодателями специально под специалистов», – заверила заведующая центром.

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