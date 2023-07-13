Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр непрерывного образования Великолукской сельхозакадемии: обучение для школьников и специалистов

Центр непрерывного образования Великолукской государственной сельскохозяйственной академии осуществляет программы обучения для школьников и уже действующих специалистов. Об этом ПАИ сообщила заведующая центра Нина Полторакова.

Фото: пресс-служба Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. На фото Нина Полторакова

Так, одним из направлений работы центра является организация подготовительных курсов для учеников городских школ. «У нас есть категории ребят, которые готовятся к ЕГЭ. Школьники в течение года проходят платные курсы по нашим профильным предметам, например, по русскому, биологии, математике и обществознанию. То есть это те предметы, которые нужны для поступления к нам», – уточнила Нина Полторакова.  

Помимо этого, специалисты центра проводят подготовительные курсы для тех, кто собирается поступать в образовательное учреждение по вступительным испытаниям. Также школьники имеют возможность пройти бесплатную летнюю школу на базе академии.

Ещё одним направлением работы центра является обучение уже действующих специалистов предприятий. «К нам могут прийти те специалисты, которые имеют среднее профессиональное образование и хотели бы получить высшее, или те, кто не имеют среднего профессионального образования и работают на предприятиях», – рассказала заведующая центром.  

По её словам, сельское хозяйство в настоящее время быстро развивается. На базе академии можно получить дополнительное профессиональное образование по профессиональной переподготовке, а также пройти повышение квалификации на платной основе. Такие программы реализуются в течение всего года.

«А тот, кто работает в сельском хозяйстве и не имеет профильного образования, может получить у нас высшее образование на бюджетной основе. Это, например, ветеринария, агроинженерия. У нас достаточно широкий спектр. Это те специалисты, которые на сегодняшний день достаточно востребованы», – подчеркнула Нина Полторакова.

Центр непрерывно сотрудничает с действующими предприятиями Великих Лук, близлежащих районов, а также с Тверской областью. Сотрудники учреждения проводят консультации для действующих специалистов и рассказывают про программы обучения. «Некоторые направления мы разрабатываем совместно с работодателями специально под специалистов», – заверила заведующая центром.  

Реклама. ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Музей-заповедник «Михайловское» открыл фотовыставку «Завет внуку» в Витебске
13 июля 2023

Как выжить на госслужбе, рассказал школьникам-медалистам губернатор Псковской области
13 июля 2023

Псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ

13 июля 2023

До +26 градусов ожидается в Псковской области 14 июля
13 июля 2023

Память архимандрита Иоанна Крестьянкина почтили в Печорах
13 июля 2023

14 проектов ТОС реализуют в Пскове
13 июля 2023

Ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве
13 июля 2023

Несколько улиц Пскова перекроют сегодня из-за ремонта дорог

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...