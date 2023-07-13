ФОТОРЕПОРТАЖ. Турслёт учащихся Союзного государства в Псковской области

Туристский слёт учащихся Союзного государства проходит в Псковской области с 12 по 17 июля. Его участниками стали 28 команд из России и семь команд из Белоруссии. Это победители или призёры региональных туристских слётов и соревнований.

В рамках слёта ребята приняли участие в гражданско-патриотической акции в Пскове. Также они примут участие в соревнованиях по ориентированию на местности, в пешеходной эстафете «Спортивная орбита» и состязании «Забег». Участники турслёта пройдут контрольно-туристским маршрутом «Движение – жизнь», для них проведут конкурс «Туристские навыки», конкурс краеведов, конкурс представления команд «Союз добра» и конкурс туристских газет «Симфония творчества».

О том, как проходит Туристский слёт учащихся Союзного государства, смотрите в нашем фоторепортаже.