Фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Финском парке Пскова

12:55, 13 июля 2023, ПАИ

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Пскове 21 и 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Центром народных гуляний станет Финский парк.

21 июля фестиваль откроет концерт поп-фолк ансамбля YoGa из Санкт-Петербурга, а вечером гости праздника смогут побывать на фольклорной вечёрке. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы до полуночи.

22 июля состоится большой праздничный концерт. В программе – выступления коллективов из Москвы, Луги, Смоленска, Псковской области и Белоруссии.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится шествие фольклорных коллективов по центру Пскова.

Также в течение фестивальных дней будут работать интерактивные площадки, съестные и торговые ряды с ремесленными изделиями.