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Общество

Бард Игорь Плохов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Поэт, бард, организатор фестиваля «Изборская крепость» Игорь Плохов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 13 июля, в 14:00.

Бард исполнит избранные авторские песни для слушателей.

Кроме того, в эфире обсудят различные темы, а именно:

Настоящий бард – настоящий поэт: кто такой бард и что его отличает от других исполнителей?

Физик и лирик: как бард стал доктором технических наук, или как поэт стал изобретателем?

Мужчина – голова, женщина – шея: о первом слушателе, главном критике и рубиновой свадьбе.

«Когда б вы знали, из какого сора…»: как в «Ласточке» Псков – Санкт-Петербург рождаются стихи?

От мала до велика: увлекается ли молодёжь бардовской песней, каков состав 10-го фестиваля «Изборская крепость»?

Пять поколений: каким был Псков в расцвет авторской песни и какую роль играл в этом клуб «Горизонт»?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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