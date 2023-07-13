Топ-хиты бардовских песен назвал псковский музыкант

19:59, 13 июля 2023, ПАИ

Самые популярные бардовские хиты назвал поэт, бард и организатор фестиваля «Изборская крепость» Игорь Плохов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его мнению, каждый бард должен знать композиции «Милая моя» Юрия Визбора, «Как здорово» Олега Митяева, а также «Я спросил у ясеня...» Владимира Киршона.

«Это такие хиты, которыми мы частенько завершаем наши концерты», – подчеркнул гость эфира.

Бард также заметил, что произведения Владимира Высоцкого тоже представляют отличный репертуар для любого исполнителя бардовской песни.