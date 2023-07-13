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Псковские футболисты разгромили команду из Петрозаводска

Псковские футболисты 2006 года рождения разгромно выиграли у СШ-7 Петрозаводск в десятом туре юношеской футбольной лиги. Матч завершился со счётом 4:0. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Первый гол на шестой минуте встречи забил Степан Гаврилов. На 22-й минуте игрок ФК «Псков» Константин Прячкин после проникающего паса партнёра попал в дальний угол ворот. Под занавес первого тайма после удачного розыгрыша аута на чужой половине поля ворота соперника поразил Артём Егоров. 

«Была установка не ввязываться с соперником в открытый футбол, сыграть от своих позиций и воспользоваться пространством, которое у нас будет, потому что соперник полезет вперёд, ему надо будет отыгрываться. Нам оставалось использовать это пространство для контратак», – прокомментировал ПАИ план на второй тайм тренер команды Игорь Сурин.

Во второй половине встречи четвёртый гол для команды и второй для себя организовал Артём Егоров.

Отметим, что следующие матчи ЮФЛ команды ФК «Псков» проведут 17 июля на стадионе «Машиностроитель». 

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