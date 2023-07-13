В Псковской области реализуется проект по возвращению соотечественников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым обсудили реализацию проектов по возвращению соотечественников в Россию. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
С 2010 года более 11 тысяч человек из 22 стран приехали в Псковскую область.
«Это большой плюс, потому что Псковская область ежегодно теряет 1 % населения», – отметил Михаил Ведерников.
В прошлом году успешно был реализован проект «Здравствуй, Россия!». В ходе обсуждения было озвучено о реализации нужного для соотечественников проекта «Электронная карта соотечественника – приложение, которое даёт людям информацию о том, как и куда переехать.
«Очень позитивные отзывы были, надеемся, в следующем году мы примем участников проекта «Здравствуй, Россия» и как раз предлагаем приурочить эти мероприятия к 225-летию Пушкина», – уточнил губернатор.
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