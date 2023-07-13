Одно ДТП произошло в этом году на железнодорожных переездах в Псковской области

09:46, 14 июля 2023, ПАИ

В первом полугодии на железнодорожных переездах Октябрьской магистрали произошло 10 ДТП. Одно из них - в Псковской области, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций ОЖД – филиала ОАО «РЖД».

Рост числа инцидентов отмечен в Санкт-Петербурге (2 ДТП), Ленинградской (4 ДТП) и Новгородской областях (1 ДТП). В январе – июне 2022 года в Петербурге и в Новгородской области на железнодорожных переездах не произошло ни одного происшествия с участием автомобилей, в Ленинградской области было зафиксировано 2 ДТП.



