Врач-отоларинголог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-отоларинголог Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский.
- Ухо, горло или нос? Какими лор-заболеваниями чаще всего страдают псковичи?
- Искривлённая носовая перегородка. Оперировать или оставить?
- Гениальные открытия в области отоларингологии: тугоухость у детей и хронические синуситы у взрослых можно вылечить!
- Сколько капать? Что надо знать о сосудосуживающих каплях?
- Повернись на бочок! Связан ли храп с лор-заболеваниями?
- Оно вернётся? Почему пропадало обоняние у больных ковидом?
- Не всё так просто! Сморкаться надо по правилам!
Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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