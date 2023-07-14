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Общество

Врач-отоларинголог станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-отоларинголог Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский.

  • Ухо, горло или нос? Какими лор-заболеваниями чаще всего страдают псковичи?
  • Искривлённая носовая перегородка. Оперировать или оставить?
  • Гениальные открытия в области отоларингологии: тугоухость у детей и хронические синуситы у взрослых можно вылечить!
  • Сколько капать? Что надо знать о сосудосуживающих каплях?
  • Повернись на бочок! Связан ли храп с лор-заболеваниями?
  • Оно вернётся? Почему пропадало обоняние у больных ковидом?
  • Не всё так просто! Сморкаться надо по правилам!

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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