Правительство России выделило 1,4 млрд рублей на реконструкцию Печор

11:52, 15 июля 2023, ПАИ

Более 1,4 млрд рублей направят на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Средства выделены из резервного фонда правительства. Они позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяжённостью более 27 км», – уточняется в сообщении.

Кроме того, федеральное финансирование пойдёт на благоустройство общественных территорий города и обустройство туристической пешеходной тропы по окрестностям Печор протяжённостью 29 км. Также за счёт выделенных средств будет проведён капитальный ремонт автостанции в Печорах и закупка 12 пассажирских автобусов.

В августе 2023 года Печоры станут центром торжеств, посвящённых 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печёры. Эти места популярны среди туристов, добавляется в сообщении.

Вопрос о выделении финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 13 июля.