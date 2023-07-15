ФСБ предотвратила покушение на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян

13:45, 15 июля 2023, ПАИ

ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак», – отметили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств. «В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство», – сообщили в ФСБ.

В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

«СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской», – сообщили в ФСБ.