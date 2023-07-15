Наталья Спиридонова стала чемпионкой кубка России по прыжкам в высоту

14:29, 15 июля 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова выиграла на соревнованиях по прыжкам в высоту на кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском в Московской области. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Лёгкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».

В финале псковской спортсменке навязала борьбу петербурженка Мария Кочанова. Обе спортсменки взяли высоту 1,93, которая является личным рекордом для Натальи Спиридоновой. Но псковская прыгунья сделала это со второй попытки, в то время как Марии Кочановой понадобилось три.

Затем обе спортсменки получили по три возможности взять высоту 1,95, но результата это не принесло.