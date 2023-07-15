Наталья Спиридонова стала чемпионкой кубка России по прыжкам в высоту
Псковичка Наталья Спиридонова выиграла на соревнованиях по прыжкам в высоту на кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском в Московской области. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Лёгкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».
В финале псковской спортсменке навязала борьбу петербурженка Мария Кочанова. Обе спортсменки взяли высоту 1,93, которая является личным рекордом для Натальи Спиридоновой. Но псковская прыгунья сделала это со второй попытки, в то время как Марии Кочановой понадобилось три.
Затем обе спортсменки получили по три возможности взять высоту 1,95, но результата это не принесло.
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