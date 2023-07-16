Дачники, пострадавшие от укусов соседских пчёл, имеют право обратиться в суд

09:37, 16 июля 2023, ПАИ

Дачники имеют право подать в суд из-за укусов соседских пчёл. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.

«Здесь можно смело опираться на статью 304 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определённые действия. Помимо этого, суд может обязать соседа устранить последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку, если пчелы нанесли увечья. Положительная судебная практика по данным вопросам имеется», – сообщил Никита Чаплин.

Он отметил, что согласно законодательству РФ разводить пчёл на даче для собственных нужд не запрещено, однако есть ограничение на разведение их агрессивных видов.

«В законах не прописано, что нельзя заниматься пчеловодством безопасного вида пчёл для собственных нужд. Единственное ограничение, которое может быть – это решение собрания членов СНТ о запрете на такую деятельность в СНТ. Опять же, это не грозит штрафом, а лишь исключением из товарищества», – пояснил депутат.

Чтобы не получить штраф или конфликт с соседями, пасеку надо оформить в ветстанции района и получить санитарный паспорт, который поможет в будущем доказать, что всё сделано на законных основаниях. Кроме того, по правилам размещения надо расположить ульи на расстоянии не менее трёх метров от соседских участков и на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог.

«На дачах и в населённых пунктах размещать ульи разрешается только с миролюбивыми породами пчёл и исключительно для собственных нужд», – подчеркнул Никита Чаплин.

Он также отметил, что по ветеринарным правилам в населённых пунктах на каждых 100 квадратных метрах участка может размещаться не более двух ульев.