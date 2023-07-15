Москвичка бросила годовалого ребёнка на улице
Брошенного годовалого ребёнка нашли возле одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом пишет портал «Известия», ссылаясь на столичную прокуратуру.
«Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам», – отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мальчик лежал на траве прямо под окнами дома. Устанавливаются личности ребёнка и его родителей, выясняются обстоятельства, при которых мальчик был оставлен на улице.
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