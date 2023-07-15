Москвичка бросила годовалого ребёнка на улице

15:57, 16 июля 2023, ПАИ

Брошенного годовалого ребёнка нашли возле одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом пишет портал «Известия», ссылаясь на столичную прокуратуру.

«Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам», – отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Мальчик лежал на траве прямо под окнами дома. Устанавливаются личности ребёнка и его родителей, выясняются обстоятельства, при которых мальчик был оставлен на улице.