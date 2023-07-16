Пробка из 910 машин образовалась у Крымского моста

22:32, 16 июля 2023, ПАИ

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани вечером в воскресенье составляет 910 машин. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Как отмечается, по состоянию на 21:00 «в очереди со стороны Тамани находится 910 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», - говорится в сообщении.

При этом сегодня утром на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось около одной тысячи транспортных средств, а днём пробка разрослась до 1,4 тысяч машин.