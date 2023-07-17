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Общество

Штрафы за выгул собак без намордника могут ввести в России

Штрафы от одной до трёх тысяч рублей планируется ввести в России за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий законопроект.

Эти изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.

На данный момент выгул животных регулируется только на региональном уровне, во многих субъектах штрафов нет.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», – рассказал автор данного законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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