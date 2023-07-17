О псковских алмазах поговорят сегодня в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь»

11:22, 17 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 17 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына.

Почему Псковская область стала одним из немногих регионов РФ, где выращиваются алмазы? Какие уникальные технологии применяются на псковском заводе по созданию алмазов? Как можно за неделю вырастить алмаз чистейшей воды? Как псковское предприятие обеспечивает импортозамещение в высокотехнологичных отраслях? Каковы перспективы развития алмазной отрасли в России?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».