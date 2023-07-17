Две рыболовные компании лишились квот на добычу биоресурсов в Псковско-Чудском озере

15:03, 17 июля 2023, ПАИ

Две компании, которые занимались ловлей рыбы в Псковско-Чудском озере, лишились квот на добычу биоресурсов. Случилось это потому, что они находятся под контролем иностранца Пауля Кярберга, пишет «Псковская правда».

Росрыболовство потребовало расторгнуть с компаниями ООО «Хангелода» и ООО «Ласпи» договоры, заключённые ещё в 2018 году, о закреплении квот на вылов окуня, судака, леща, налима, щуки, сига, ерша и плотвы в Псковско-Чудском озере.

Представители компании в суде доказывали, что в соответствии с российским законодательством Пауль Кярберг снизил своё участие в уставном капитале ООО «Гдовский берег» с контрольного пакета до разрешенных 24 %.

В итоге в ноябре-декабре 2022 года суд поддержал требования Росрыболовства о расторжении договоров на выделение рыбных квот в отношении обеих компаний.

Рыбодобытчики оспаривают это решение в судах. Две инстанции уже подтвердили правоту Росрыболовства, очередной, уже кассационный суд будет рассматривать их дела в конце июля. Подробности истории можно прочитать по ссылке.