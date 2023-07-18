Губернатор Псковской области рассказал, как записаться на диспансеризацию

22:33, 17 июля 2023, ПАИ

Записаться на диспансеризацию можно с помощью портала «Госуслуги», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона.

На портале «Госуслуги» необходимо выбрать раздел «Здоровье», далее нужно нажать на раздел «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации».

После этого можно выбрать любое доступное учреждение и записаться.

«Это просто и бесплатно, но буквально может спасти жизнь. Особенно сейчас, когда жара и духота дополнительно давят на сердце, – отметил губернатор. – Целая команда лучших профильных экспертов говорит, что массовая диспансеризация принципиально необходима для изменения картины смертности в Псковской области. Это серьёзный аргумент записаться прямо сейчас. И помочь это сделать своим родителям. Заодно и протестируем, насколько наша система готова массово оказывать такие услуги. Обязательно оставляйте обратную связь по результатам своих обращений».