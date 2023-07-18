О безопасности детей поговорят на «Серебряном дожде»

13:45, 18 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Оглавление» выйдет сегодня, 18 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих – уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Кто чаще обращается к омбудсмену: дети или их родители? От чего сегодня нужно защищать детей? Какие угрозы существуют? Чем опасен интернет и как защитить ребёнка от всемирной паутины? Насколько эффективна работа службы школьных психологов и социальных педагогов?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».