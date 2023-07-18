Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену

17:52, 18 июля 2023, ПАИ

С какими вопросами чаще всего обращаются псковичи, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«За шесть месяцев этого года поступило 72 обращения в адрес уполномоченного, плюс дополнительно 38 обращений во время личного приёма. Больше всего обращений было связано со сферой образования, реализацией семейного права, социального обеспечения, здоровья», – отметила она и подчеркнула, что количество обращений увеличивается после летних каникул.

Наталия Соколова также добавила, что самая большая часть обращений связана с правом ребёнка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей и общаться с родственниками. При этом псковичи стали реже обращаться по вопросам социального обеспечения.