Псковичей приглашают стать помощником детского омбудсмена

16:46, 18 июля 2023, ПАИ

Стать общественным помощником детского омбудсмена в районах приглашают псковичей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В их обязанности входит проведение приёмов раз в месяц, организация мероприятий с подростками. «Если человек хочет помогать уполномоченному в работе для налаживания эффективной связи с разными категориями граждан, имеющих детей, то я готова к тому, чтобы он работал в нашей команде», – сказала она.

Среди помощников уже работают псковичи из разных сфер деятельности: адвокаты, педагоги, инженеры, руководители организаций. Также у них есть специальное удостоверение.