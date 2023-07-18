Наталия Соколова отметила рост жалоб на буллинг в школе

20:13, 18 июля 2023, ПАИ

Увеличилось число обращений по вопросам буллинга в школах региона. Травля проявляется во взаимоотношениях школьников, но также есть жалобы и на учителей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К сожалению, количество обращений по вопросам травли увеличилось. Причём как во взаимоотношениях между ровесниками-школьниками, так и с жалобами на взрослых, на педагогов в том числе», – сказала детский омбудсмен.

По её словам, эту тему актуализировал детский общественный совет. Проводился мониторинг, в рамках которого опросили более 600 школьников Псковской области. С итогами опроса выступили на федеральном съезде уполномоченных по правам ребёнка.

«Эту тему беру на все собрания с родителями, с педагогами, всё время проговариваю. Но, к сожалению, взрослые не всегда в буллинге видят буллинг. Они считают, что дети разберутся сами», – резюмировала Наталия Соколова и добавила, что в некоторых конфликтных ситуациях требуется помощь специалиста.