Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Герой фильма «Белое солнце пустыни» оборонял Пушкинские Горы во время войны

Герой фильма «Белое солнце пустыни» оборонял Пушкинские Горы во время войны, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей-заповедник продолжает серию публикаций, посвященных 79-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Рассказ пойдет о Николае Федоровиче Бадьеве, советском актере, участнике Великой Отечественной войны, чья боевая биография связана с Псковской землей.

Имя Николая Федоровича Бадьева (1922–1993 гг.) незнакомо широкой зрительской аудитории. За свою жизнь он снялся в 13 художественных фильмах. Самый известный из них – «Белое солнце пустыни». В этой картине он сыграл смотрителя музея Лебедева.

Николай Федорович Бадьев родился в Петрограде. В 1938 году начал трудиться токарем на Путиловском заводе. 29 июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе 128-й Стрелковой дивизии, был разведчиком, помощником командира взвода разведчиков.

В начале июля 1941 года в течение девяти дней дивизия упорно обороняет Пушкинские Горы, где попадает в окружение, выходит из него и затем ведёт боевые действия в районе станции Сущево. В августе–сентябре 1941 года обороняет Лужский рубеж. Затем участвует в Синявинской наступательной операции. За время Великой Отечественной Бадьев семь раз был ранен. Коллега по театру, заслуженный артист Российской Федерации Иван Филоненко вспоминает, что на руках Николая Федоровича сохранились отметины от последнего, самого тяжелого случая. После этого серьезного увечья Бадьева эвакуировали в госпиталь в Свердловск. Именно с этим городом связана дальнейшая творческая биография артиста. Он 40 лет прослужил в Свердловском театре музыкальной комедии.

Николай Бадьев был награжден медалью «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны первой степени. В 1984 году Н. Ф. Бадьеву было присвоено звание «Народный артист РСФСР».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июля 2023

Первый выпуск проекта «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»

18 июля 2023

Опочецкие волонтёры убрали могилу солдата Великой Отечественной войны

18 июля 2023

Псковские бойцы встретили зеленую ящерку на территории СВО

18 июля 2023

О безопасности детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18 июля 2023

Герой фильма «Белое солнце пустыни» оборонял Пушкинские Горы во время войны

18 июля 2023

Встреча делегаций псковского и калиниградского профобъединений состоялась в Калининграде

18 июля 2023

Патриарх Кирилл вручил памятную панагию митрополиту Тихону

18 июля 2023

Наталия Соколова отметила рост жалоб на буллинг в школе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...