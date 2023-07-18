Встреча делегаций псковского и калиниградского профобъединений состоялась в Калининграде

20:48, 18 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 18 июля 2023 года, в Калининграде состоялась встреча делегаций псковского и калининградского профобъединений.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, в совещании приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Калининградского областного объединения профсоюзов Виктор Захарчиц, а также представители отраслевых профорганизаций двух регионов.

«Встреча была продуктивной и плодотворной. Порадовала открытость всех участников. Мы обменялись опытом, обсудили наиболее актуальные проблемы и их решения. Речь шла, в частности, о вопросах социального партнерства, и мы нашли множество общих ценностей и проблем», - сообщил Игорь Иванов.

В рамках обсуждения туристического блока вопросов псковские профсоюзы познакомили калининградских коллег с профсоюзными здравницами и турбазами Псковской области и получили новую информацию об оздоровлении и санаторно-курортном отдыхе в Калининградской области.

«Вместе мы можем достичь больших результатов, и на данной встрече я почувствовал профсоюзное единство и солидарность, - отметил Игорь Иванов. - Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и даст плоды для всех членов профсоюза».