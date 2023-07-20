Безопасность спортплощадок проверили в Великих Луках

10:49, 20 июля 2023, ПАИ

Специальная комиссия проверила безопасность двух пришкольных стадионов и физкультурного комплекса на острове Дятлинка в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News.

Депутаты городской думы и общественники отметили удовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительного комплекса на острове Дятлинка, однако заметили несколько недочётов: сколы на тренажёрах, разрушенные панели на зрительской трибуне и изношенные конструкции для баскетбольных колец.

«Что касается нареканий, мы их передадим руководителям учреждений, на балансе которых эти спортивные объекты находятся. В данном случае это спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс», директору. Надеемся, что оперативно будут приняты меры», – рассказал депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов.

Также общественники посетили пришкольный стадион возле лицея № 11. Объект ввели в эксплуатацию весной. После 16:00 площадку открывают для всех желающих. «Площадка востребована и жителями микрорайона, у нас есть график занятий на спортивной площадке, ребята и взрослые с удовольствием приходят и занимаются ежедневно», – рассказала заместитель директора лицея № 11 Инна Минина.