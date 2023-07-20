Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях «Путь к олимпу»
Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова примет участие на 15-м этапе «Королевы спорта» во всероссийских соревнованиях «Путь к олимпу», которые пройдут в Москве на стадионе «Салют Гераклион» 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила Наталья Спиридонова.
«На этом старте у меня нет никаких задач. Это скорее как техническая тренировка. Хочется силы и эмоции сохранить до чемпионата России, поэтому цель – попрыгать в удовольствие. Надеюсь, погода позвонит это сделать», – отметила Наталья Спиридонова.
Также псковская спортсменка рассказала о месте проведения: «Я очень люблю прыгать на «Гераклионе». В плане атмосферы ты чувствуешь там себя как дома, организаторы очень дружелюбные».
Напомним, что недавно Наталья Спиридонова победила на Кубке России по лёгкой атлетике.
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