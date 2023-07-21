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Общество

Российских школьников планируют обучать управлению беспилотниками

Изучение основ применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки могут ввести в российских школах с 1 сентября. Такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артёма Шейкина.

«Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», – сказал он.

В ответе первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова говорится, что в программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

«Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» с сентября текущего года», – говорится в документе.

Артём Шейкин подчеркнул, что задачи курса начальной военной подготовки включают в себя воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовку к службе в Вооружённых силах РФ. «Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», – заключил он.

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