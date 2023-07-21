Международный турнир по мини-футболу среди юношей прошёл в Пыталово

23:40, 21 июля 2023, ПАИ

Открытый международный турнир по мини-футболу среди юношей «Золотая подкова – 2023» прошёл в Пыталово 21 июля, пишет районная газета «Наша жизнь».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Острова, Пыталово, Псковского района, а также Чашникского района Белоруссии.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева обратилась к участникам с напутственным словом: «Я очень рада, что сегодня в этот замечательный солнечный день на нашем футбольном поле собрались четыре команды, которые будут соревноваться в ловкости, умении играть, чувствовать плечо друга. Я рассчитываю, что в сегодняшней игре вы приобретёте опыт и новые знания в этом замечательном виде спорта. Я желаю вам успехов, хорошего настроения и замечательных впечатлений от сегодняшней игры».

«Мы сегодня рады приветствовать вас на II открытом международном турнире от имени Белорусской делегации Чашникского района. Думаю, что сегодня, повышая мастерство, вы ещё и укрепите свою дружбу. Я желаю вам бескомпромиссной честной борьбы» – отметил председатель Чашникского районного Совета депутатов Александр Косов.

Также напутственные слова озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Торжественное открытие завершилось выступлением артистов местной самодеятельности района и вручением караваев каждой команде.

Соревнования проходили в три этапа, на каждом из которых проходило две игры одновременно. На первом этапе встретились команды Белоруссии и Пыталово, а также Псковского района и Острова. Белорусские футболисты выиграли матч со счётом 2:0. В параллельной игре команда Псковского района одержала победу над Островом со счётом 5:0.

На втором этапе игроки Пыталово в упорной борьбе выиграли матч у футболистов Псковского района со счётом 3:2. В то же время белорусские спортсмены обыграли команду Острова со счётом 4:0.

В последнем туре команда Пыталовского района разгромила соперника из Острова со счётом 16:2. В свою очередь, футболисты Чашникского района одержали свою третью победу на турнире.

Грамотой и медалями за третье место наградили команду из Псковского района. Второе место заняла команда Пыталовского района. Чемпионами турнира стали гости из Белоруссии.

Победители поблагодарили всех ребят за игру и вручили командам из России памятные подарки.