Игорь Сопов и Галина Невалённая станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online»

15:07, 23 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 24 июля, в 11:30.

Об итогах выдвижения кандидатов в муниципалитетах для участия в предстоящих выборах, старте подачи заявлений на ДЭГ, участии наблюдателей в избирательной кампании ведущие поговорят с председателем облизбиркома Игорем Соповым.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая расскажет о том, как пройти диспансеризацию, что входит в проверку здоровья, где можно пройти обследование и как записаться.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 24 июля, в 11:30, на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в социальной сети «ВКонтакте».