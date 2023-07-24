Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 24 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 24 июля.

Об итогах выдвижения кандидатов в муниципалитетах для участия в предстоящих выборах, старте подачи заявлений на ДЭГ, участии наблюдателей в избирательной кампании ведущие поговорят с председателем облизбиркома Игорем Соповым.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая расскажет о том, как пройти диспансеризацию, что входит в проверку здоровья, где можно пройти обследование и как записаться.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».