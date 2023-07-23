Затраты россиян на еду на заправках увеличились на 8 %

15:31, 23 июля 2023, ПАИ

Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая выпечка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование экспертов «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки на АЗС по еде и напиткам вырос на 8 % по сравнению с прошлым годом и составил 478 рублей. Увеличилось и число покупок на заправочных станциях. Так, россияне в этом году приобрели на 19 % больше такой продукции, чем за аналогичный период в 2022 году. При этом рост стоимости среднего чека и количества покупок не могли не повлиять на обороты АЗС – в этом году рост составил 27 %», – рассказали эксперты.

Чаще всего на АЗС россияне приобретают наборы, которые состоят из напитка и закуски: хот-дога, шаурмы, сэндвича или сладкой выпечки. По данным авторов исследования, наиболее дорогостоящее «комбо» – «газированный напиток и шаурма/бургер» – в этом году можно приобрести в среднем за 362 рубля – это на 10 % больше по сравнению с прошлым годом.

Не менее востребованным является набор из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком. В этом году в среднем по России он обойдётся автомобилистам в 340 рублей (на 8 % больше). Наиболее дорогой перекус фиксируется в Санкт-Петербурге – 517 рублей. В Москве за аналогичный набор в среднем отдают 457 рублей. На юге цена значительно ниже – 338 рублей в Сочи и 310 рублей в Симферополе. Наиболее бюджетно (306 рублей) перекусить таким «комбо» можно в Казани.

Некоторым путешественникам достаточно воды и сэндвича, что обойдётся в среднем в 233 рубля (рост на 7 %).