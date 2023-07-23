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Общество

Импортозамещающее устройство для фиксации черепа при операции создали в Самаре

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали недорогое и безопасное устройство для фиксации черепа, которое обеспечит точность проведения нейрохирургических операций. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030».

«Потребность в создании такого устройства продиктована более высокой стоимостью зарубежных аналогов. Его особенность - в более удобных и гибких регулировках положения головы пациента относительно операционного стола, а также в возможности легкой и быстрой интеграции в систему хирургической навигации с помощью закрепления базисной референсной рамки. Это повышает точность интраоперационного контроля, снижает риски хирурга и травматичность для пациента», – рассказал начальник отдела медицинских навигационных систем Института инновационного развития СамГМУ Артем Морев.

Новое устройство прошло испытания в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина и было доработано с учетом мнения хирургов. В скором времени оно появится в медицинских учреждениях

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