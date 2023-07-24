ФОТОРЕПОРТАЖ. День города Пскова

1120-летие города Пскова продолжили отмечать 23 июля. Для псковичей организовали большое количество развлекательных и интерактивных площадок.

На одной из них, в Финском парке, собрались десятки псковичей, для того чтобы принять участие в молодёжном вечере танцев «Чай, кофе, потанцуем!». Мероприятие организовал городской молодёжный центр совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя». Там же состоялась и концертная программа заслуженных коллективов народного творчества России.

Об этом – в нашем фоторепортаже.