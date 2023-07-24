О строительстве глэмпинга в Печорском районе и загородном отдыхе поговорят на «Серебряном дожде»

13:46, 24 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 24 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев.

Как сделать бизнес на пляжном отдыхе на территории Псковской области? Когда на берегу Лесицкого озера появится новая инфраструктура и гостиницы? Насколько сложно поддерживать экологию около этого водного объекта и как научить чистоте местных жителей? В чём секрет популярности загородного отдыха за пределами Пскова? Какой объём инвестиций планируется вложить в запуск на берегу озера парка отдыха?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».