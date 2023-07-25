Время для праздника: День города Пскова в фотографиях

17:52, 25 июля 2023, ПАИ

21–23 июля в Пскове прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи.

Предлагаем вам вспомнить самые яркие эмоции от праздника, пролистав фоторепортажи на сайте ПАИ.

21 июля, в первый день празднования Дня города, в Финском парке Пскова открылся международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

В течение двух дней для зрителей выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Смоленска, Великого Новгорода, Псковской области и Белоруссии.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

В этот же день победители кастинга шоу «Битва талантов» выступили на гала-концерте в Зелёном театре. Помимо основной программы концерта, всем присутствующим раздавали мороженое.

Как проходил гала-концерт, смотрите в фоторепортаже Елены Коноплёвой.

Кроме того, в дендропарке прошёл фестиваль водных фонариков. Участники мероприятия под живую музыку спускали светящиеся объекты на воду, а после загадывали желания. Также каждый мог сделать памятное фото на фоне трёхметровой луны.

Как прошёл фестиваль, смотрите в фоторепортаже Елены Коноплёвой.

Закончился праздничный день открытием международного фотофестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». В течение нескольких дней жители и гости Пскова смогли увидеть более трёх тысяч фотографий, созданных фотохудожниками из разных регионов России, Китая, Белоруссии и других европейских стран.

О том, как проходил первый и второй день фотофестиваля, смотрите в фоторепортажах Андрея Кокшарова.

Программа празднования Дня города Пскова была многообразной, яркой и насыщенной.

Различные спортивные соревнования, весёлые мероприятия для взрослых и детей, различные интерактивные площадки – это и многое другое смотрите в фоторепортаже Елены Коноплёвой.

22 июля на городском пляже стартовал всероссийский псковский фестиваль сёрфинга «Псков Сап Фест».

Как прошёл псковский фестиваль сёрфинга, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

Для спортивной части населения Пскова прошли соревнования по воркауту, пауэрлифтингу и армрестлингу. В них приняло участие около 130 спортсменов.

На самых спортивных псковичей и тех, кто пришёл за них поболеть, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

В этот же день в Зелёном театре прошёл праздничный концерт «Воспевая любимый город!».

В рамках концерта состоялось награждение директора школы № 12 Виктора Аксёнова. Нагрудный знак, удостоверение «Почётный гражданин города Пскова» и ленту почёта ему вручил глава города Борис Елкин. Также другие награды получили ещё несколько псковичей.

Настроение празднику «Воспевая любимый город!» задали творческие коллективы Пскова.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

23 июля в рамках празднования Дня города на стадионе «Электрон» состоялось открытие военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова», посвящённого подполью и партизанским боям на Псковщине.

Для зрителей были открыты интерактивные площадки, рассказывающие о быте населения и партизан в годы Великой Отечественной войны, а также выставка стрелкового вооружения.

О том, как проходил фестиваль, смотрите в фоторепортаже Елены Коноплёвой.

В этот же день для псковской молодёжи состоялся открытый танцевальный вечер «Чай, кофе, потанцуем!». Мероприятие организовал городской молодёжный центр совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя».

О том, как это было, – в фоторепортажах Андрея Степанова и Елены Коноплёвой.