Наталья Исакова стала гостьей программы на «Серебряном дожде»
Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня.
Темы для обсуждения:
- С чего началась работа в Общественной палате России?
- Какие «секретные» документы хранятся в госархиве региона?
- Можно ли отдать на хранение в архив собственные ежедневники?
- Как узнать свою родословную «под ключ»?
- «Пыль столбом» и «бабки в тапках» – что это и кто это?
Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сегодня. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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