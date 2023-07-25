Наталья Исакова стала гостьей программы на «Серебряном дожде»

14:09, 25 июля 2023, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня.

Темы для обсуждения:

С чего началась работа в Общественной палате России?

Какие «секретные» документы хранятся в госархиве региона?

Можно ли отдать на хранение в архив собственные ежедневники?

Как узнать свою родословную «под ключ»?

«Пыль столбом» и «бабки в тапках» – что это и кто это?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сегодня. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».