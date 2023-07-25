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Общество

Наталья Исакова стала гостьей программы на «Серебряном дожде»

Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня.

Темы для обсуждения:

  • С чего началась работа в Общественной палате России?
  • Какие «секретные» документы хранятся в госархиве региона?
  • Можно ли отдать на хранение в архив собственные ежедневники?
  • Как узнать свою родословную «под ключ»?
  • «Пыль столбом» и «бабки в тапках» – что это и кто это?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сегодня. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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