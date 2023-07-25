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Общество

Более миллиарда рублей получила Псковская область на развитие сельских территорий

Более миллиарда рублей поступило в Псковскую область из федерального бюджета в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

Фото: ПАИ

«Мы работаем сейчас в пяти районах. Одним из наших направлений стал ремонт клубов, школ, строительство площадок. Благодаря этой программе некоторые районы могут сделать многое, например, по вопросам воды, канализации. Без поддержки губернатора мы бы такие деньги не смогли получить. Но мы получили!» – подчеркнул он.

Отметим, что за последние пять лет Псковская область полностью вышла на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов, в 2017 – 100 гектаров, в 2022 году – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45 %.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1 800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1 920 фуражных коров.

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