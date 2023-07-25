Делегация Российско-китайского делового совета находится с визитом в Псковской области

16:44, 25 июля 2023, ПАИ

Делегация Российско-китайского делового совета (РКДС) во главе с исполнительным директором Евгением Маркиным находится с визитом в Псковской области сегодня, 25 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Члены РКДС знакомятся с инвестиционным потенциалом Псковской области. Планируется, что с властями и бизнесом региона будет обсуждаться практическая реализация российско-китайских проектов. В частности, в программе визита – посещение особой экономической зоны «Моглино», знакомство с работой резидентов ОЭЗ.

В рамках визита запланирована встреча губернатора Михаила Ведерникова с делегацией РКДС.

В апреле 2022 года между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Международной торговой палатой провинции Шаньдун Китая был подписан меморандум о сотрудничестве. Тогда же был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» и ОЭЗ «Моглино».

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют снять российско-китайский блокбастер «Красный шёлк» и российско-белорусский детско-юношеский художественный фильм «Городская сказка». Ожидается, что работа над картинами стартует уже в 2024 году.