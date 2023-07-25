Штрафы до 30 тысяч рублей будут получать россияне за неявку в военкомат

16:35, 25 июля 2023, ПАИ

Штрафы до 30 тысяч рублей будут получать граждане, не явившиеся в военкомат по повестке без уважительной причины. Изменения в соответствующий закон приняла Госдума РФ, пишет РИА Новости.

Увеличиваются штрафы и за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 350 до 400 тысяч.

Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учёбы либо о переезде на новое место жительства, то его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Раньше сумма штрафа составляла до трёх тысяч.

Штрафы за уклонение от медицинского обследования вырастут с трёх до 25 тысяч. За умышленную порчу или утрату документов воинского учёта придётся заплатить до пяти тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учёта, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.

Гражданину, который не сообщил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

КоАП предполагается дополнить также статьей «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц – до 500 тысяч.

Ещё одно нарушение – неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.

Изменения начнут работать с 1 октября.