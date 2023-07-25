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Общество

Более чем на 90% заполнен Госархив Псковской области

На 91 % заполнен документами Государственный архив Псковской области. Об этом сообщила директор учреждения, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Наталья Исакова предположила, что через пять-семь лет архив полностью заполнится. Уже есть идея, как решить эту проблему, и, по её словам, она будет реализована.

Всего в архиве находится чуть более одного миллиона 300 тысяч документов. В основном это документы с XVIII века по настоящее время.

Также в архиве существует два срока хранения – постоянные документы и по личному составу. «До 2003 года, согласно закону, все документы должны были храниться 75 лет. А сейчас те, которые поступают по личному составу, хранятся 50 лет», – отметила Наталья Исакова.

Она также добавила, что наличие документов в архиве проверяется раз в 25 лет. Документы хранятся в основном на бумажной основе, но также в архиве есть и электронные документы: аудиовизуальные, фото, видео. Есть и предметы, которые поступают в составе личных фондов, уточнила директор учреждения.

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