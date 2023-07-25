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Общество

От справки до родословной: Наталья Исакова раскрыла алгоритм поиска информации в Госархиве

Об алгоритме поиска информации в Государственном архиве Псковской области рассказала директор учреждения, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

В архиве имеется более 4 700 описей, систематический и именной каталоги, каталог учреждений и предприятий, каталог имений за период до октября и после октября 1917 года и фотокаталог.

Ознакомиться с информацией из архива псковичи могут, заказав интересующие их дела. Существует два варианта заказа дел в архиве.

Первый – открыть дома информационный ресурс архивов Псковской области. «В поиске вы можете ввести дату, которая вас интересует. Сайт выдаст вам список всех дел, где присутствует эта дата. Затем в личном кабинете вы сможете заказать выбранное дело. После этого необходимо прийти в читальный зал с паспортом, заполнить анкету, и тогда уже можно будет поработать с делом», – объяснила Наталья Исакова.

Второй вариант – сразу прийти в читальный зал с паспортом и уже в читальном зале посмотреть описи, а после заказать дело, которое интересует. «Скорее всего, в этот день дело вам не выдадут. По правилам дело выдаётся в течение двух дней», – отметила директор учреждения и добавила, что обычно документы выдаются на следующий день.

Также она подчеркнула, что при поиске информации граждане должны понимать, в каких источниках её искать. «Например, если были какие-то культурные мероприятия, значит вам надо взять документы комитета по культуре», – объяснила Наталья Исакова.

В то же время директор учреждения подчеркнула, что сотрудники архива всегда помогают посетителям в поиске информации: выдают путеводитель, помогают с административно-территориальным делением и так далее.

Чаще всего посетители обращаются в архив с целью узнать историю своей семьи, найти следы своих предков. Наталья Исакова подчеркнула, что именно в архиве псковичи могут узнать о своём родословном древе. По её словам, посетители запрашивают что-то конкретное, например дату рождения того или иного родственника, а потом уже начинают сопоставлять информацию и запрашивают её дальше. Эта услуга оказывается на платной основе, на сайте архива представлен прейскурант, уточнила директор учреждения.

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