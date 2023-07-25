Качество пассажирских перевозок в Пскове проверили сотрудники Госавтоинспекции

18:55, 25 июля 2023, ПАИ

В период с 13 по 20 июля на территории Пскова проводилось профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

В ходе этой операции сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову проверено 73 автобуса, выявлено шесть административных правонарушений. При этом особое внимание уделялось выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, установлению легальности перевозок (регистрации перевозчиков в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя), соблюдению режимов труда и отдыха и требований безопасности при перевозке пассажиров (использованию ремней безопасности, превышению пассажировместимости).

Проверялось наличие действующих диагностических карт и сведений в реестре лицензий о перевозчике и автобусе, соответствие конструкции и технического состояния транспортных средств требованиям безопасности, соблюдение правил перевозки организованных групп детей.

В текущем году Госавтоинспекцией УМВД России по городу Пскову совместно с представителями межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Псковской области проведено девять совместных мероприятий, направленных на осуществление контроля за обеспечением безопасности при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Отметим, что личный состав Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову ориентирован на выявление правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов и на соблюдение правил перевозки пассажиров. И такое внимание к водителям автобусов понятно, ведь именно им доверены жизни многих людей.