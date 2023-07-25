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Участники лагеря «Я – юнармеец» в Невельском районе поделились своими впечатлениями

Участники шестой смены военно-патриотического лагеря «Я – юнармеец», которая проводится в лагере «Звёздный» в Невельском районе, поделились своими впечатлениями. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото здесь и далее: Luki-News

«Я состою в «Юнармии» пять лет. Люблю такие лагеря, как наш. Тут проходят спортивные развивающие мероприятия. Здесь дружная семья, строевая подготовка, соревнования. Мне очень нравится, поэтому в такие лагеря я езжу с удовольствием», – отметил участник смены Александр Фомин.

«Тут строгая дисциплина, мы чему-то учимся новому, мне нравится эта атмосфера», – отметила другая участница Арина Логинова.

Отмечается, что на протяжении трёх недель курсанты лагеря подчиняются армейским строевым правилам, проходят общевойсковую подготовку, в том числе огневую, тактическую и медицинскую. В этом году ребята также пробуют себя в спортивном ориентировании. Юнармейцы носят единую форму, ходят по территории лагеря строем и с песней.

«Мы стараемся делать все задания максимально практическими, чтобы ребёнок пощупал, попробовал и зарядился этим. Так, у нас в наличии 30 автоматов Калашникова, мы можем снарядить целый взвод, на достойном уровне провести и тактическую, и огневую подготовку. Не побоюсь этого слова, мы одно из самых сильных местных отделений с точки зрения ресурсного обеспечения», – рассказал начальник городского штаба «Юнармии» Артём Баринов.

Всего в смене участвуют 120 курсантов, которые поделены на четыре взвода. В основном это юнармейцы из Великих Лук, а также кандидаты на вступление в ряды всероссийского движения. С детьми работают высококвалифицированные педагоги, инструкторы и тренеры.

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