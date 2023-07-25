Новая детская игровая площадка появится в деревне Пустошкинского района

20:43, 25 июля 2023, ПАИ

Сегодня в деревню Шалахово Пустошкинского района доставили детскую игровую площадку. Об этом ПАИ сообщила газета «Вперёд».

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Вопрос об установке детской площадки в Гультяевской волости был положительно решён на встрече актива района в рамках рабочей поездки главы региона в Пустошкинский район.

«Проекту ТОС «Возрождение» «Это всё моё, родное – это Родина моя!» не хватило совсем немного баллов до призового места в региональном конкурсе проектов. ТОС «Возрождение» и жители деревни Шалахово выражают огромную благодарность Михаилу Ведерникову, а также главе района Юрию Кравцову за организацию доставки игрового комплекса из Пскова. К Дню деревни Шалахово площадка будет установлена», – сказала глава Гультяевской волости Людмила Сохраняева.