Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Госархиве Псковской области
Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Государственном архиве Псковской области. Об этом сообщила директор учреждения, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Она отметила, что в настоящий момент в реестр уникальных документов Российской Федерации внесено порядка 800 уникальных документов. «Два из них у нас. Первый – «Слово о погибели Русской земли», памятник древнерусской литературы XIII века, сохранившийся в рукописи XV века. Второй – метрическая запись о рождении Модеста Петровича Мусоргского», – рассказала Наталья Исакова.
Гостья эфира отметила, что такие документы хранятся в архивном хранилище, но для них также предусмотрен отдельный сейф. Эти документы ежегодно проверяются на предмет сохранности, и работают с ними только в перчатках, чтобы не оставлять жирных следов. С копиями документов можно ознакомиться в электронном виде, уточнила директор учреждения.
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Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Госархиве Псковской области