Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Госархиве Псковской области

22:47, 25 июля 2023, ПАИ

Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Государственном архиве Псковской области. Об этом сообщила директор учреждения, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Она отметила, что в настоящий момент в реестр уникальных документов Российской Федерации внесено порядка 800 уникальных документов. «Два из них у нас. Первый – «Слово о погибели Русской земли», памятник древнерусской литературы XIII века, сохранившийся в рукописи XV века. Второй – метрическая запись о рождении Модеста Петровича Мусоргского», – рассказала Наталья Исакова.

Гостья эфира отметила, что такие документы хранятся в архивном хранилище, но для них также предусмотрен отдельный сейф. Эти документы ежегодно проверяются на предмет сохранности, и работают с ними только в перчатках, чтобы не оставлять жирных следов. С копиями документов можно ознакомиться в электронном виде, уточнила директор учреждения.