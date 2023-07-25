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Общество

Эксперты сообщают, что компенсацию по ОСАГО можно оформить онлайн

Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме, говорится в сообщении Минцифры России.

Как сообщает министерство, если раньше после ДТП нужно было относить все документы в страховую компанию, то теперь, если авария оформлена по европротоколу, это можно сделать онлайн с помощью сервиса на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Авто».

Заполнять заявление автовладельцу вручную не нужно, так как почти все данные при оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета на «Госуслугах», говорится в сообщении.

При оформлении заявления дополнительно потребуется добавить документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, данные полиса ОСАГО, номер извещения о ДТП.

В случае оформления европротокола на бумаге к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения: банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения, а также подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

«После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра – туда нужно будет подъехать лично. Когда осмотр будет закончен, компания пришлёт результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например на карту», – говорится в сообщении Минцифры.

Скачать приложение «Госуслуги Авто» можно в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

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