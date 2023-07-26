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Общество

Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» появится в Пскове

Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения России среди профессиональных образовательных организаций, по созданию образовательных кластеров в 2024 году. Подписание соглашения о партнёрстве в рамках реализации проекта «Профессионалитет» состоялось сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и адлее: ПАИ

Образовательный кластер по направлению «Искусство и креативная индустрия» создадут в Пскове в 2024 году.

В рамках деятельности кластера партнерам предстоит разработать новые программы подготовки специалистов, создать методическую и производственную базу для работников и мастеров, максимально приблизить процессы теоретического и практического обучения.

Основные задачи – подготовка квалифицированных кадров, востребованных реальным сектором экономики региона в различных отраслях, прежде всего в направлении реставрации, декоративно-прикладном искусстве, обработке и реставрации древесины, декоративно-прикладных работах.

«Создается большой и мощный центр. Президент и Правительство Российской Федерации нас поддерживают. Мы сейчас стоим у начала, подписываем соглашение и уже готовы принимать на свои рабочие места будущих выпускников. Я надеюсь и верю в то, что мы все поднимем уровень реставрации в нашей стране», – подчеркнул генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко.

Сумма выделенных федеральных средств составляет 70 миллионов рублей, эти деньги будут направлены на создание новых мастерских и учебно-производственных лабораторий, которые начнут работу 1 сентября 2024 года.

Напомним, что в Псковском политехническом колледже уже сейчас можно освоить такие специальности, как строительный реставратор, реставратор изделий из дерева, мастер столярного и мебельного производства, специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству, дизайну, декоративно-прикладному искусству.

Федеральный проект «Профессионалитет» – это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Один из ключевых принципов проекта – вовлечение предприятий реального сектора экономики в партнерское взаимодействие с образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

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