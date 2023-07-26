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Спорт

Пскович занял третье место на Кубке России по 3D-стрельбе из лука

Псковский спортсмен Сергей Кротов занял третье место на третьем этапе Кубка России по 3D-стрельбе из лука, который проходил в Твери. Об этом сообщается в группе «Федерация стрельбы из лука города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковская федерация стрельбы из лука

В личной беседе с корреспондентом ПАИ Сергей Кротов объяснил, что из себя представляет этот вид спорта. «3D-стрельба из лука – это стрельба по фигурам животных на пересечённой местности с отмеченными очковыми зонами на самих фигурах. Мишени располагаются в пределах от 3 до 45 метров, но расстояние до них неизвестно. В этом и есть отличие от стрельбы по бумажным мишеням, где расстояние известно и стрельба идёт с одного места на ровной площадке», – пояснил он.

Кроме того, спортсмен рассказал, что ему интересна именно 3D-стрельба из лука, поскольку это смесь стрельбы, туризма и охоты.

Призёр также отметил сложности, возникающие в этом виде спорта: «Все мишени сложны по-своему: это и стрельба вниз-вверх, и через препятствия, мешающие правильно определить расстояние до мишени, и солнечный свет в лицо».

Всего в турнире приняло участие 120 спортсменов из более чем 20 регионов России в четырёх официальных классах луков и трёх неофициальных.

«Для победы, как всегда, не хватает собственной тренированности и немного удачи», – подытожил Сергей Кротов. 

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