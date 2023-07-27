Монах Псково-Печерского монастыря станет гостем программы на «Серебряном дожде»

11:55, 27 июля 2023, ПАИ

Монах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Антоний (Воеводин) станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 июля, в 14:00.

Темы для обсуждения:

«Богом Зданные»: какие мифы и легенды связаны с Псково-Печерском монастырём, и почему говорят, что пещеры «Богом Зданные»?

Долгий путь: какие испытания доводится пройти от послушника до монаха?

Невероятно, но факт: какие старцы жили в монастыре и какие чудеса с ними связаны?

Отречься от мира: каковы чаще всего причины, по которым люди принимают решение уйти в монастырь?

Целая наука: как обеспечить быт такого количества монахов и паломников, пребывающих в монастырь?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».